A un año del crimen, familiares y amigos de Leonardo Nader pidieron justicia

Se realizó este miércoles por la tarde un pedido de justicia por el asesinato de Leonardo Nader, el joven de 31 años que fue asesinado, el 8 de diciembre, en el barrio Mosconi de Paraná. Amigos y familiares se concentraron en la puerta de Tribunales, para exigir Justicia.



Francisca, mamá de Leandro Nader , contó a Elonce TV que las tres personas que estuvieron detenidas "son los hermanos Vega, se fueron con domiciliaria, a la casa de su papá, en Crespo. Uno de ellos, Jorge, era pareja de mi ex nuera". Mencionó que los problemas comenzaron cuando "le negaban a mi hijo (quién resultó víctima) que viera a las nenas. Ese día fatal, mi hijo salió a la madrugada, lo andaban buscando desde temprano, fue un crimen premeditado. Cuando lo hallaron, lo agarraron por la espalda y le tiraron unos cinco disparos. Estuvo internado, pero no soportó la operación, los disparos le habían destruido los órganos".



"La domiciliaria se venció, ahora están solo con restricción, están prácticamente libres, solamente no pueden salir de Crespo. Ellos están libres y mi hijo está muerto", detalló la madre de Leandro Nader.







Recordó además que su hijo, cuando recibió el ataque fatal, "estaba indefenso, no tenía armas. Ellos tres iban en moto, se bajaron y le dispararon".

"Mi hijo era un buen pibe, muy solidario. Cuando alguien necesitaba algo y él sabía que tenía hijos, inmediatamente les llevaba para comer" describió la mamá del muchacho.



La mujer aseveró: "Quiero justicia y que salga el juicio, pronto. Y si es posible, quisiera que les den perpetua, el crimen de mi hijo fue premeditado". Elonce.com