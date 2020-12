Video: Cometió un brutal asalto y su madre llamó para pedir disculpas

Dos personas ingresaron a un almacén de la localidad de Pérez con fines de robo y agredieron brutalmente a la dueña del local: "Vinieron directamente a golpearnos, pensé que me moría", dijo Griselda, la víctima. Lo curioso es que un rato después, la madre de uno de los delincuentes llamó a la propietaria del negocio para pedirle disculpas y para decirle que su hijo había seguido al ladrón de mayor edad, que fue el que agredió a Griselda.El hecho ocurrió a las 9.30 de la mañana de este martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. De todos modos, Griselda contó que la policía le dijo que no pueden tomar el video como evidencia: "Me tendrían que haber sacado en un cajón para que me tomen como evidencia", se quejó.Los vecinos hicieron un cerrojo para poder atrapar a los delincuentes: "Uno de ellos es el que me robó, el otro está libre", dijo la víctima.Al ingresar al local hay dos cámaras de seguridad y hasta un monitor para observar al instante lo que muestran esas cámaras. Sin embargo, a los delincuentes no les preocupó y actuaron con brutalidad."Fueron directamente a golpearnos, todos los días sufrimos esta inseguridad en el barrio. Tenemos un destacamento policial que el intendente donó para que la gendarmería venga a dormir", dijo Griselda.Y se quejó: "Todavía no vino a visitarme ni el comisario ni el intendente, nadie".A su vez, otra de las víctimas indicó que saben quiénes son los delincuentes, que tienen los datos de cada uno.Incluso, la mamá del joven involucrado en el hecho se comunicó con Griselda para pedir disculpas y explicarle que su hijo había sido arrastrado por el adulto a cometer el delito. La víctima le respondió: "Yo te pido que me disculpas pero esto lo tengo que hacer viral porque me podrían haber matado".Además, la titular del almacén se quejó porque la policía no le devolvió sus pertenencias, todavía tenían su celular y hasta un certificado médico que necesita para hacerse curaciones después de los golpes que recibió.