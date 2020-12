El procurador general dictaminó a favor de la absolución de Carrascosa

El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó a favor de Carlos Carrascosa al opinar que debe ser desestimada la última apelación que hizo el Ministerio Público Fiscal bonaerense a la absolución que le fue dictada en 2016 al viudo por el homicidio de su esposa María Marta García Belsunce, informaron este miércoles fuentes judiciales.



Si al momento de resolver este recurso de queja elevado por la Procuración General bonaerense en 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comparte el mismo criterio que Casal, Carrascosa quedará absuelto en forma definitiva en este expediente que ya cumplió 18 años.



"En mi opinión, el recurso extraordinario intentado es inadmisible y la queja, por lo tanto, debe ser desestimada", afirmó Casal en su dictamen de ocho fojas al que tuvo acceso Télam y que está firmado el 1° de ese mes.



En su opinión, "el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es de naturaleza excepcional, pues no le corresponde a la Corte sustituir a los jueces de la provincia en temas de prueba y de derecho común y procesal local, que son propios de éstos".



"La doctrina de la arbitrariedad de sentencia -cabe destacar una vez más- no tiene por objeto corregir fallos que las partes puedan reputar equivocados, sino que sólo pretende suplir defectos realmente graves de razonamiento que impidan considerar a la sentencia como el acto jurisdiccional al que toda parte en un proceso tiene un derecho constitucionalmente asegurado", agregó Casal.



"En fin, no encuentro en ese trámite la violación al derecho de defensa que alega el recurrente ni, por ello, razones para objetar la sentencia de la corte bonaerense que permitan fundar la competencia por apelación del Tribunal según su doctrina de la arbitrariedad", concluye el procurador.



Los vaivenes judiciales de Carrascosa a lo largo de los 18 años de la causa fueron de un extremo al otro: en el juicio de 2007 lo condenaron por encubrimiento, en 2009 el Tribunal de Casación lo condenó por el homicidio y lo envió a prisión, tras siete años de apelaciones la Corte nacional ordenó una revisión integral de la causa y en 2016 un nuevo fallo detectó graves irregularidades en el proceso, lo absolvió y le dio la libertad.



Pero esa absolución del viudo fue apelada por la Procuración General bonaerense y desde 2018 la causa recayó otra vez en la Corte Suprema nacional y actualmente está bajo el análisis del ministro Ricardo Lorenzetti, luego de que el expediente pasara por sus colegas Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, según confirmaron a Télam fuentes judiciales.



La socióloga García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera, y su marido Carrascosa declaró siempre que él pensó que había sufrido un "accidente" y se había golpeado la cabeza contra un viga del techo y las canillas.



La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en la cabeza disparados con un arma calibre 32 que nunca apareció, y que cinco de los proyectiles penetraron en el cráneo, mientras que el sexto le rebotó.



Este año, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro debía realizar entre el 3 de agosto y el 14 de octubre el tercer debate oral por el caso, que tiene como presuntos coautores del homicidio al exvecino del country Carmel Nicolás Pachelo (44) y a los dos exempleados de seguridad Norberto Glennon (55) y José Ramón Alejandro Ortiz (43), pero quedó pospuesto por la pandemia de coronavirus.

Fuente: Télam