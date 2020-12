Imputan a dos rugbiers por la golpiza a un joven durante fiesta en un country

Policiales Denuncian que rugbiers le propinaron una brutal golpiza a un joven

En la madrugada del domingo, egresados del colegio Mark Twain realizaron una "fiesta ilegal" en el country Lomas de la Carolina de Córdoba. Fue allí que Lautaro Insúa, de 18 años, resultó gravemente herido al ser atacado por otros jóvenes, jugadores de rugby del club Tala.En horas de la tarde del martes, el fiscal Horacio Vázquez a cargo de la investigación, imputó a dos jóvenes que integran el equipo del Tala Rugby Club, de 17 y 18 años. Están acusados por los delitos de lesiones leves, violación de domicilio y daño. Además, no se descartan más imputaciones.Vázquez precisó, en diálogo con, que "aún hay pruebas por recolectar y falta establecer la edad de los supuestos autores".Según relató la víctima en diálogo con Arriba Córdoba, fue brutalmente atacado cuando cuatro jóvenes intentaron ingresar a la vivienda a pesar de que les pidieron que se retiraran. "Les pedimos que se vayan y me empezaron a golpear en toda la cara y en el piso también. En total eran cuatro chicos. Pero solo dos de ellos me golpearon", aseguró Insúa.Por otra parte, la Fiscalía ya tiene en su poder el informe parcial de salud sobre las lesiones que sufrió el joven Insúa.Sin embargo, Vázquez indicó que aún continúa pendiente la "ampliación del informe médico preliminar que se realizó".