Allanaron el corralón denunciado por estafas: Secuestraron recibos y tickets

Policiales Ex empleados de corralón denunciado por estafas se desligaron de las acusaciones

Este martes, personal policial realizó un allanamiento en el corralón denunciado por estafas. Según constan las exposiciones policiales, los comerciantes pactaba la venta de materiales para la construcción por importantes montos de dinero, que luego no entregaba de la capital entrerriana.Según se supo, los uniformados secuestraron remitos, presupuestos de otros corralones, facturas, tickets, detalles de ingresos económicos al Posnet, notas varias, recibos no válidos como facturas. También, retuvieron documentación de interés para la causa.Los estafados ya serían más de 60 y no sólo de la provincia de Entre Ríos, sino de gran parte del país como Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chaco.