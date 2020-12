Desfigurado para robarle: Piden en Tribunales que vayan presos los responsables

Hubo nuevos allanamientos

Policiales Hallaron desarmada a la moto del joven golpeado brutalmente para robársela

, en diálogo conafirmó: "Todo el personal de Investigaciones, de Robos y Hurtos, nos ha acompañado. Se ha encontrado la moto, desarmada pero la hallaron. Lo que si no tengo respuestas del fiscal. Se encontró a cierta persona, pero no está detenido. No hay justicia, quiero que vayan presos".", resaltó la mujer.Tiene que ir a otra cirugía más. No puede comer, le quebraron la mandíbula, la tráquea, la nariz, debe ir a neurólogo. La causa está como intento de homicidio. Estoy indignada de que estén los ladrones sueltos todavía", puso relevancia la mamá del joven que sigue internado en el Hospital San Martín.Recordemos que según informaron fuentes policiales,De acuerdo al parte, para no perder estos elementos, el personal de incógnito estableció contacto con esta persona a los fines de llegar hasta donde se encontraba desarmada la motocicleta., el secuestro de su teléfono celular y del rodado en cuestión.A la vez, los investigadores continuaron profundizando la información obtenida para solicitar a Fiscalía, tres medidas más de allanamientos, las cuales se desarrollaron este martes en el Barrio Caritas, calle 25 de Junio y calle Espinillo de la capital entrerriana.En detalle, en una vivienda ubicada en calle Xul Solar, se notificó al padre de un menor de 17 años del cual se trata de establecer posible relación con el hecho investigado.En el lugar, se procedió al secuestro de un bate y un teléfono celular Motorola X6PLAY que se encontraba en poder del joven. De acuerdo a lo que comunicaron fuentes policiales, al chequear el aparato, resultó ser producto de un ilícito de similares características al investigado ocurrido en fecha 2 de noviembre también en Parque Varisco; en el allanamiento también se logró secuestrar un frente de Stereo marca Sony con su respectivo estuche, control remoto y una linterna led de tres elementos de color negra. El menor fue trasladado hacia División Minoridad, de acuerdo a lo que se había informado.