Denuncian que rugbiers le propinaron una brutal golpiza a un joven

Un joven denunció que fue atacado de forma salvaje en la cara durante una fiesta privada en un country en la ciudad de Córdoba, tras lo cual debió ser hospitalizado.Sucedió en la madrugada de este domingo en un domicilio de barrio Lomas de La Carolina, donde se celebraba una fiesta por el egreso del secundario de la víctima.El atacado fue identificado como Lautaro Insúa, de 18 años, quien sufrió fracturas de tabique nasal y de pómulo, heridas que demandarán cirugía reconstructiva.Según relató Daniel, padre de la víctima, todo sucedió en el marco de una celebración que llevaban adelante en su vivienda por el fin de cursado de su hijo.Los supuestos agresores, tres jugadores del Tala Rugby Club, de 17 y 18 años, irrumpieron en el domicilio, sin invitación previa y cuando se les pidió que se retiraran reaccionaron con alevosía."Cuando empezaron a llevarlos adelante, uno de los rugbiers se dio vuelta y le dio golpes en la cara a Lautaro, los que le produjeron fractura de tabique y de órbita ocular, más una serie de hematomas que necesitan operación", señaló el hombre aDaniel Insúa indicó que, si bien los atacantes tienen la misma edad que su hijo, éste no los conocía, pese a haber jugado al rugby hace dos años en el Club Universitario."Los agresores juegan en el Tala y el padre de uno de ellos es vocal de la comisión directiva. Es un ex Puma", puntualizó.La causa fue caratulada como violación de domicilio y lesiones graves. Por el momento, no hay detenidos.El padre de uno los jóvenes a los que Laturaro acusó de golpearlo, el ex Puma Facundo Soler, dijo que su hijo ingresó a la casa a buscar a sus amigos para irse porque la fiesta era privada."Mi hijo entra y lo increpa este chico Lautaro Insúa. Estaba, obviamente, con efectos del alcohol. Y lo empieza a empujar", señaló Soler, de acuerdo con su versión.El exrugbier del Tala agregó que su hijo le dijo a Lautaro que quería buscar a sus amigos en la fiesta para retirarse."Este chico Insúa le pega trompada (al hijo de Soler), lo tira al suelo, como que lo taclea y lo tira contra un alambrado. En esa situación, mi hijo se levanta y pega dos o tres trompadas y se separa y se acabó todo", agregó a Arriba Córdoba.Soler negó que su hijo estuviera alcoholizado y que no sufrió lesiones de parte de Insúa. "No estaba borracho. No toma alcohol. Es extremadamente sano", agregó.