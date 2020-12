Asalto a taxista: lo amenazaron con un arma y le robaron todas sus pertenencias

Foto: Ilustrativa

Una vez más, un taxista santafesino sufrió un asalto por parte de personas que se hicieron pasar por pasajeros. Esta vez, el hecho ocurrió en barrio Los Troncos durante este lunes feriado en horas del mediodía.



El taxi con el número 412 en la chapa tomó un pasajero en la parada y se dirigió hasta la calle Bernardo de Irigoyen a dos cuadras de Aguirre. Mientras le cobraba a ese pasajero, otro hombre le hizo seña para que lo llevara. Una vez que terminó de atender a su anterior pasajero, el trabajador se acercó al hombre que le pedía que lo llevara. Cuando llegó, se dio cuenta de que estaba acompañado de otras tres mujeres.



Los pasajeros le indicaron que se dirigiera hasta la zona de Beruti y Furlong. "El chico me preguntó si podía ir hasta ahí porque varios taxistas se quejaban de las calles de tierra y los pozos", explicó el taxista en diálogo con el periodista Bruno Ballesteros en el móvil de Aire de Santa Fe.



A pasos de llegar al punto que le habían indicado, le apuntaron con un arma en la parte derecha de su cuerpo, debajo del brazo, y le ordenaron que siguiera por un callejón. En el lugar, le sacaron el celular, el dinero y se fueron corriendo. "Me vaciaron", contó la víctima.



El hecho delictivo ocurrió cerca de las 13.30, a plena luz del día y con mucho movimiento en la zona, según contó el taxista. "Pero nadie se mete, nadie hace nada", expresó el trabajador.



El conductor del vehículo hizo la denuncia en la subcomisaría 12° de barrio Los Troncos. "Nunca me había pasado, pero el delito está latente. Hay que seguir trabajando, hoy me tocó a mi pero otro día puede ser un compañero", destacó.