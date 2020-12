"Ultimo Día": más de mil jóvenes se concentraron en plaza Mujeres Entrerrianas

ÚLTIMO ÚLTIMO DÍA CELEBRADO EN EL EX HIPÓDROMO

En la madrugada de este domingo, cientos de estudiantes se congregaron en la zona del ex Hipódromo para festejar el UDD (Último último día de clases) en una noche donde aparentemente no los desalojaban con operativos policiales que sí lo hicieron en anteriores ocasiones. En un año atípico, sin clases presenciales por la pandemia del Covid19, los alumnos de los 6tos años -con sus buzos identificatorios de distintas escuelas- quisieron darle un cierre clásico al ciclo secundario, como desde hace unos años tienen acostumbrado cada promoción.