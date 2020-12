Se le rompió la camioneta, la dejó en la banquina y se la incendiaron

La primer foto es del día en que tuve que dejar mí camioneta a un lado del camino que va a las moras (calle Roffo)... Publicado por Alejandro Arrozogaray en Viernes, 4 de diciembre de 2020

Alejandro Arrozogaray, un vecino de Gualeguaychú, compartió en su perfil de la red social Facebook un hecho indignante que sufrió este fin de semana: el sábado pasado tuvo un desperfecto con su camioneta, por lo que se vio obligado a dejarla a un lado del camino para buscar ayuda, pero cuando regresó se encontró que su vehículo había sido saqueado e incendiado, dejando al mismo totalmente destruido."La primera foto es del día en que tuve que dejar mí camioneta a un lado del camino que va a Las Moras sobre calle Roffo, después de pasar un día en familia", comenzó su relato Arrozogaray, quien enseguida agregó que "por un desperfecto mecánico tuve que dejarla ahí hasta poder conseguir los repuestos, lo que no es fácil para mí ya que estoy desempleado."La impotencia y bronca me superan al punto que todavía no puedo creerlo, soy un laburante que la rema como todos, pero la maldad no tiene límites", se lamentó antes de mencionar que "Jamás público este tipo de cosas en las redes, pero esto sobrepasó todo"."Hice la correspondiente denuncia y la respuesta de la Policía fue que la busqué antes que se lleven lo que te queda. Esto es tierra de nadie, dónde el laburante es un pobre gil y los chorros se pasean con cosas ajenas vendiéndolas por una bolsa (de droga). No espero Justicia porque sé que no existe, solo me descargo y cuento lo que me pasó para que no le pase a nadie más", concluyó. (Fuente: El Día)