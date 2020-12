"Se olvidó la curva" al salir del balneario y terminó con su auto en un zanjón

Foto: "Es mi culpa, me olvidé de la curva", confesó el conductor.- Crédito: Neo Net

El conductor de un automóvil Volkswagen Gol (HGL 184) "se olvidó la curva" al salir del balneario de Valle María y, debido a la oscuridad reinante durante la noche de este domingo, cuando quiso reaccionar no le respondieron los frenos y siguió de largo hasta caer a una especie de zanjón; el rodado golpeó de frente sobre una barranca existente luego de la hondonada.



Según los datos aportados por el conductor, tres de los cuatro ocupantes solo sufrieron pequeños golpes y raspones, pero se mostraban muy preocupados por el cuarto integrante que fue trasladado por una ambulancia al Hospital San José de Diamante, donde estaba siendo atendido por la guardia de emergencias de dicho nosocomio.



El conductor asumió toda la responsabilidad tras el accidente. "Es mi culpa, me olvidé de la curva y cuando quise frenar no me respondieron los frenos", confesó a Neo Net. En el rodado siniestrado viajaban cuatro jóvenes de General Ramírez.



Se encontraba en el lugar personal de policial de la comisaría de Valle María, quienes realizaron las tareas pertinentes y se colocaron conos luminosos advirtiendo a los automovilistas de la presencia policial ante el siniestro, ya que la oscuridad reinante en el lugar, es bastante peligrosa.