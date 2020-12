Advierte que "hay jugadores de fútbol involucrados" en denuncia por abuso sexual

Policiales Qué declaró la amiga de mujer que habría sido abusada en fiesta con futbolistas

La abogada de la joven que denunció haber sido abusada sexualmente durante una fiesta en la casa del delantero de Vélez Juan Martín Lucero, advirtió hoy que "hay jugadores involucrados" en el hecho, que tiene como principal imputado al DT de juveniles Juan José Acuña Delbene, aún prófugo."Hay jugadores involucrados. A uno se le pidió socorro, para que detuviera el abuso, y dijo: 'Pero no, dejate de jorobar, si total tu amiga está borracha'. Con él se discutió gravemente. Ese señor estaba abajo [el abuso ocurrió en la planta alta]. No estaba participando, pero se le pidió ayuda y la negó", denunció la abogada en Crónica TV.La joven abusada, de 28 años, sufrió el ataque sexual en una de las habitaciones de la planta superior, de la que su amiga -testigo de la causa- vio salir a Acuña con los pantalones bajos. "Acuña no es el único implicado, hay dos hombres más y una chica. Esto recién comienza. Escuché y leí en las últimas horas que los jugadores están desligados pero hay que decir dos cosas: primero, que la palabra desligado no existe en materia penal, y segundo que nadie puede quedar desvinculado si los estudios todavía no están en la causa", aclaró la abogada.Hermida Leyenda precisó que "podrían ser siete hombres" los que estuvieron presentes en la fiesta que se desarrolló durante la madrugada del viernes en una casa del country Camino Real, del partido de San Isidro.Cuatro de ellos eran los futbolistas Lucero, habitante de la propiedad, Ricardo Centurión, Thiago Almada y Miguel Brizuela.Según la abogada, la víctima fue drogada antes del abuso, y tanto a ella, como a su amiga, les robaron todas las pertenencias, "con la evidente intencionalidad de que no pudieran pedir ayuda al 911".La Justicia allanó en las últimas horas la casa de Acuña en la localidad de Quilmes, sin dar con el imputado, y otro domicilio en Tres de Febrero, de la mujer implicada, en el que se encontraron la billetera y el celular de la víctima y también el teléfono de la testigo.