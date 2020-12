Pedirán 18 años de cárcel para el estatal acusado de abusar a varias mujeres

Debate y acusaciones

Antonio José Luis Cardoso, empleado estatal y curandero, es investigado por la presunta comisión los delitos deLa jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, resolvió. En el proceso se determinará la responsabilidad que le cabría ao porque padecían dolencias de distinta índole. Participaron de la audiencia, los querellantes Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende; el fiscal, Leandro Dato; y la defensora, Corina Beisel.Las acusaciones sostienen que "las conductas desplegadas por Cardoso,, pero que por cuestiones procesales y/o formales, no se logró su imputación". Las fuentes consultadas explicaron que, indicóAsí, los casos que habría cometido el sospechoso comprenderían a más víctimas. En este sentido, las acusaciones indicaron que "a través de estos relatos, es que podemos reforzar las narraciones de las víctimas que se analizaron precedentemente, ya que se señalan hechos de similares características, los mismosen los que se cometieron los hechos imputados, así como los vehículos utilizados para trasladar a las jóvenes, y las oficinas públicas u organismos de los que se valió el imputado para lograr la confianza de las víctimas".Las denuncias presentadas por las supuestas víctimas, en el entendimiento de las acusaciones, "le dan refuerzo probatorio a los dichos de las víctimas antes mencionadas, porque corroboran el Modus operandi que se repite a lo largo de los años, por lo menos desde el año 2001,) y cuando las drogas se aprovechaba para atacarlas sexualmente, estando ante la presencia de un depredador sexual, sin ningún tipo de vinculación entre ellas".Finalmente se señaló que ", y el sentimiento de culpa de cada una de ellas, por sobre todo los casos más antiguos, porque hoy esas mujeres se responsabilizan de que el no animarse a realizar la denuncia en su momento fue lo que le permitió a Cardoso seguir cometiendo estos hechos atroces".El temor referido por las denunciantes encontraría, cuando tras abusar desde mayo de aquel año de una chica que tenía 21 años, en ocasión de volver a intentar abusarla y en respuesta a que la chica opuso resistencia, "comenzó a forcejear con ella, hasta que la joven le dijo que lo estaba grabando, por lo que Cardoso buscó un arma de fuego tipo revolver, calibre .22 color plateada, se la exhibió, le mostró que estaba cargada y le expresó que si contaba algo de lo ocurrido, la iba matar a ella, a su novio y su familia, que tenía contactos y que podía tapar todo. Finalmente la encerró en la vivienda, para que no pudiera escapar, y".