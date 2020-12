Camión impactó contra un caballo que se cruzó por la ruta

Alrededor de las 8:45 de este viernes, la guardia de Comisaría Crespo recibió un llamado telefónico que daba cuenta de un siniestro vial ocurrido en la ex Ruta 131, en el tramo que une Crespo y Racedo.



El Jefe de la dependencia, Crio. Mario Bertoli, indicó a FM Estación Plus Crespo que "al constituirse una dotación en el lugar, se constató la existencia de un equino sin vida sobre la trama vial y un camión atravesado sobre la ruta, con signos de haber sido partícipe del impacto".



De acuerdo a las manifestaciones de los involucrados, "un joven de Crespo se encontraba cabalgando al costado de la ruta, cuando producto de un brusco movimiento cae del caballo, tomando el animal hacia la cinta asfáltica. En esas circunstancias, se desplazaba un camión Mercedez Benz L1620, con acoplado, que embiste al equino que cruzaba en dirección a la banquina contraria".



En relación a las diligencias primarias practicadas en el lugar, funcionario comentó que "el médico veterinario constató el fallecimiento del equino, tomándose placas fotográficas y dándosele intervención a personal municipal de Crespo, atento a que no se registraron personas lesionadas".