Qué declaró la amiga de mujer que habría sido abusada en fiesta con futbolistas

La investigación de la fiscal Laura Zyseskind, especializada en violencia de género, la misma fiscal que logró la condena al femicida Fernando Farré, avanza para esclarecer lo sucedido anoche en una casa en el lote 56 del barrio cerrado Camino Real en Zona Norte. Poco después de la medianoche, la Policía Bonaerense acudió al lugar tras una grave denuncia: una mujer aseguraba haber sido abusada sexualmente en una fiesta protagonizada por jugadores de Vélez Sarsfield, entre ellos Ricardo Centurión.

La víctima, una mujer de Villa Urquiza de 28 años, declaró ante la fiscal interviniente al igual que dos testigos.El principal sospechoso es un hombre cuyo apellido sería Acuña, calvo, robusto, vestido con bermudas de jean, que no es jugador del club.Aparentemente, la víctima no tendría recuerdos del hecho.Si efectivamente fue drogada es algo que deberá demostrar una pericia toxicológica. Ese dato surge de una declaración tomada en una comisaría de la Policía Bonaerense.Aseguró conocer a la víctima hace un año.Así, llegaron a Camino Real a las 18 del jueves. Centurión se encargó de abrirles la puerta. Luego, detalló la presencia de varias mujeres en el lugar, así como de otros hombres, 20 personas en total.: la causa de la fiscal Zyseskind contiene los delitos de abuso y también de robo.Tras mencionar encuentros sexuales que ocurrieron en el lugar, la testigo afirmó que a las 21:45 buscó a su amiga, que estaba supuestamente en el piso de arriba. Recorrió la casa sin encontrarla, habló de una puerta cerrada, luego abierta.Así, comenzó a gritar. Otras chicas subieron a auxiliarla.. La testigo ve al sospechoso y lo golpea, una bofetada en la cara.Luego la acompañó a realizar la denuncia y a que sea peritada en el Cuerpo Médico.. Uno de los presentes, afirmó, le pidió que "se calme y que no llame a la policía".Por lo pronto, no hay detenidos en el caso.