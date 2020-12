"Necesito mi dinero", imploró una de los 50 estafados por la venta de terrenos

Una mujer fue denunciada por varias personas a las que, según consta en las actuaciones, les vendió terrenos que nunca entregó porque ni siquiera era la propietaria de los loteos ubicados en la zona ubicada entre Oro Verde y Tezanos Pinto . "Los contratos de parte se habían celebrado allá por el 2015, acordando en ese entonces valores aproximados de $300.000 por cada uno. Las adquisiciones se efectuaron con distintas modalidades de pago, pero lo cierto es que llegó el momento de escriturar o tomar posesión y se fueron encontrando con que habían sido víctimas de un presunto engaño económico: los lotes fueron en reiteradas ocasiones vendidos a distintas personas, sin que ninguno llegue a poder incorporarlo a su patrimonio ni recuperar el dinero", había precisado el jefe de Delitos Económicos, Javier González.porque las tierras, en el Registro de la Propiedad, figuran a nombre de otra persona que también la denunció por no haberle pagado la totalidad de lo que valen", contó auna de las damnificadas, Rocío Hereñú.apuntó la mujer, de 27 años y empleada administrativa.

"Fue una estafa. Nunca recibí mi terreno y mucho menos la plata"

"Al terreno lo compré mediante inmobiliaria y hasta una escribana confeccionó el boleto y lo firmó, donde decía que R.M. era la dueña de ese loteo, pero tiempo después me enteré que, rememoró la mujer que hasta vendió su auto para poder comprar el inmueble que nunca recibió. El terreno está ubicado sobre Ruta Provincial Nº 11, en inmediaciones de Oro Verde y Tezanos Pinto.Se trata de una tipificación penal poco usual. A modo de ilustración, González había explicado queen la que el vendedor silencia u oculta su calidad jurídica ante un determinado bien, induciendo a que quien compra se convierta en engañado, ya que no podrá efectivizar la adquisición ni concretar su incorporación al propio patrimonio. Es una la figura legal que tiene como objeto inmuebles posibles de vender, gravar o arrendar. Esas son las acciones que la ley reprime cuando se configura el delito".De acuerdo a lo que comentó,"Ella agarró un loteo y lo empezó a vender, pero el dueño es otro porque nunca terminó de pagárselo al que se lo había comprado. En el Registro de Propiedad, el terreno está a nombre de otra persona", refirió Hereñú al dar cuenta queFinalmente, la mujer comentó que la estafa ya fue judicializada, pero según denunció,. "Necesito que me devuelvan mi dinero, pero en la Justicia no sabemos cuánto podemos a llagar a tardar", lamentó.