"No estoy preparado para estar preso": Las palabras de Caminos antes de fugarse

El juez técnico, Vocal N° 2 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, resolvió imponer al condenado Carlos Iván Caminos, la pena de 22 años y 6 meses de prisión de efectivo, más las accesorias legales del art. 12 del Código Penal, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que fuera declarado culpable por el veredicto del Jurado Popular el 13 de noviembre pasado.Fue condenado por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de este año. El 19 de noviembre el juez declaró su rebeldía y se ordenó librar los despachos a organismos de seguridad nacional e internacional en forma urgente para poder dar con su paradero tal lo solicitado por la fiscalía.Su pareja, Romina Racig, dialogó con el programa, de, y señaló que "después de que salió el veredicto del juicio vino y me dijo que iba a buscar otro abogado, quería apelar, no estaba conforme porque pruebas no hay. A mí me dijeron que no encontraron pruebas y nunca las mostraron"."Yo siempre le creí a Iván. Él siempre estuvo a disposición de la Justicia.", remarcó.Aseguró también que "siempre creí en su inocencia porque, yo no estaría con una persona así".", relató la mujer.Sobre la fuga, opinó que "la decisión es de él, es grande, siempre acató la decisión de la Justicia y estuvo a disposición.".Explicó que Iván Caminos "se quiso entregar en el último juicio, cuando lo declararon culpable. Buscó cinco abogados, pero ninguno lo ayudó porque estaba muy complicado le dijeron. Yo creo en su inocencia, él dormía tranquilo, siempre se entregó, estaba a disposición de la Justicia. No tuvo apoyo de nadie"."Estoy sufriendo por él. Es asmático, tiene que tomar una pastilla, no sé realmente dónde está, pero es su decisión.", agregó.Y aseguró: "Es un chico muy tranquilo, tenía su carácter, pero no era malo. A mí nunca me hizo faltar nada. Se iba a las 6 y volvía a las 18, estaba todo el día trabajando".