Entraron a robar en comercio: hicieron estallar puerta con un "trozo de asfalto"

El comercio dedicado a la venta de telas de tapicería y cortinería de nombre Zappala, cuya sucursal está ubicada en Avenida Zanni al 1100, de Paraná fue violentado por delincuentes el lunes pasado a la madrugada."Usaron una piedra que pareciera ser un pedazo de asfalto", comenzó contando el dueño del local a Códigos. Los ladrones hicieron estallar con el piedrazo la puerta de vidrio, de ingreso al lugar.De la misma manera, indicó que "entraron, pero no sacaron casi nada. No se llevaron más de 700 u 800 pesos que es algo que dejé el fin de semana. Después no tocaron nada". Sí se lamentó por los daños. "Ahora tengo que reponer la puerta, ese fue el daño mayor", contó.Dijo que vecinos del lugar se comunicaron con él, aproximadamente a las 7:30 del lunes, para informarle del hecho, aunque el ilícito "habría sido a las 4 de la mañana, más o menos".