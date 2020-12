Rosario: una pareja se salvó "de milagro" cuando los balearon dentro de su auto

Foto: Gentileza La Capital

Según trascendió, atacaron a la pareja cuando se encontraba detenida a metros del domicilio donde reside. Según aseguran, efectuaron cinco disparos y uno de ellos rozó al hombre que estaba al volante del Fiat. La bala ingresó por la ventanilla del conductor y que salió por la ventanilla trasera derecha y no lo impactó porque se agachó cuando escuchó el primer disparo.



De acuerdo a las primeras pericias, los demás proyectiles impactaron en uno de los parante del auto, una puerta y el motor. Tras el ataque, que se produjo alrededor de las 16, los agresiones se dieron a la fuga y según marcaron vecinos del barrio en la zona no hay cámaras de seguridad.



En tanto, los agredidos quedaron en estado de shock y debieron ser asistidos. Por su parte, el suegro del conductor manifestó que las víctimas del ataque están "desconcertados" y que no se entiende cuál puede ser el motivo del atentado: "Mi yerno venía circulando cuando se le puso a la par un Peugeot 206 gris oscuro, les dio paso y ahí le empezaron a disparar y un tiro entró por una ventana y salió por otra", indicó el familiar de las víctimas.



Fuente: El Litoral