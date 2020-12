Robaron a joven músico, instrumentos y equipos: "Se siente gran vulnerabilidad"

El detalle de algunos de los elementos sustraídos:

Entraron a mi casa,También me sacaron un cabezal de sonido, un bafle, mi mochila con elementos personales, tenía dinero", contó a Elonce TV el damnificado, Gervasio Fiorotto.Dijo que cuando entró a su vivienda "no me di cuenta que estaba la reja rota, aunque luego vi que estaba todo revuelto".Al ser consultadoAsimismo, indicó que "recibió gran acompañamiento y palabras de aliento" de la gente, por las redes sociales.Dio, en tanto, el detalle de los elementos sustraídos "para ver si se pueden rastrear por ahí".(Elonce.com)