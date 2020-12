Eliana Gordillo, propietaria del gimnasio Avellaneda Fitness , afirmó a Elonce TV que ya en otras ocasiones, delincuentes "habían intentado entrar" pero no lo habían conseguido. En esta ocasión, sí lograron su cometido. "Sacaron los equipos de música, parlantes, computadora. No se llevaron plata porque no dejamos acá., pero sí revolvieron todo, buscando. No hemos contabilizado aún si nos falta algún otro elemento", contó.



Gordillo llegó al lugar, aproximadamente a las 18 de este miércoles. "Vi que había algunos elementos extraños en el patio, y una gorra tirada. Pensé que habían querido entrar, pero cuando abrí me di cuenta que efectivamente lo habían hecho. Estaba todo revuelto y faltaban las cosas", indicó.



Tras la denuncia, la policía realizó peritajes en el lugar y busca a los responsables del hecho. Elonce.com.