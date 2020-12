Investigan a gendarmes por presuntas maniobras ilícitas: hubo allanamientos

Efectivos de la Prefectura Naval de Concepción del Uruguay realizaron este martes al menos cinco allanamientos, cuatro de los cuales fueron en La Histórica y el restante en la ciudad de Colón. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Seró, pero bajo un total hermetismo para no perjudicar una investigación que al parecer sería por estafas y que tendría como involucrados a personal de fuerzas de seguridad.Según se supo, algunos numerarios de Gendarmería serían los involucrados, lo que se deduciría por uno de los allanamientos realizados en el Barrio de esa Fuerza Federal, publicóEn tanto,reportó que gendarmes estarían siendo investigados por maniobras ilícitas que estarían llevando adelante desde hace un bien tiempo en diferentes operativos viales de la zona; los uniformados de la fuerza de seguridad que estarían siendo investigados habrían secuestrado mercadería a vehículos que realizaban transporte de las mismas por diferentes rutas nacionales.Al parecer, los gendarmes involucrados llevaban adelante supuestos operativos viales y mediante un modo de operaciones determinado, que hasta el momento no fue dado a conocer, se apropiaban de diversos productos que luego eran comercializados por ellos mismos de forma ilegal.En total, se realizaron cuatro allanamientos en diferentes propiedades de Concepción del Uruguay. Las mismas están ubicadas en boulevard Yrigoyen, cerca del cementerio local, camino al matadero y la más llamativa, en un domicilio del barrio perteneciente a Gendarmería Nacional.Por último, pese a la gravedad del hecho que presuntamente se está investigando, el robo de mercadería por parte de uniformados para luego ser comercializados por su cuenta, no se registraron detenidos.