Juicio por jurados en Concordia: "La ciudadanía actuó con responsabilidad"

En Concordia se realizó el primer juicio popular, donde el jurado declaró por unanimidad culpable a Diego Armando Moledo por el homicidio simple de Javier Gómez, ocurrido el 1 de abril de 2019 en el barrio Benito Legerén, de esa ciudad; y no culpable por unanimidad a Ignacio Ezequiel Agüero. Gómez fue ultimado de un balazo en el abdomen en la puerta de su casa. Moledo continuará en prisión preventiva y Agüero fue absuelto.Sobre este tema, la Dra. Macarena Mondragon, encargada de la Oficina de Gestión de Audiencias de los Tribunales de Concordia, indicó aque "hay un balance positivo, estamos trabajando desde principio de año, cuando se notificó a más de 600 concordienses. Fue una experiencia única e increíble".En cuanto al acusado del crimen, señaló que "se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3, hasta el dictado de la sentencia firme, que aun falta la audiencia de cesura, por lo cual va a seguir privado de su libertad".La audiencia de cesura de la pena se llevará a cabo la semana próxima y estará precedida por el juez Ives Bastián y el defensor de Moledo.Sobre el hecho que se juzgó, indicó que "ocurrió el 1 de abril de 2019 y lo relevante del caso es que fue antes de que se sancione la ley del juicio por jurados, pero las partes habían pedido ser juzgados por un juicio popular".En cuanto a posibles juicios que se lleven a cabo bajo esta modalidad dijo que "hay varios legajos que tienen que tramitar por este sistema, tenemos varios pedidos, pero aún no están resuelto por el juez o vocal".Consultada por la aceptación que tuvo este procedimiento en la sociedad, dijo que "tuvimos una colaboración muy importante por parte de todos los involucrados, el juicio se desarrolló en el Centro de Convenciones de Concordia para garantizar que se respeten los protocolos y aun no se pudo dialogar mucho, pero con las aproximaciones que tuvimos, notamos que están todos muy emocionados con esta experiencia que la ciudadanía se acerque a nosotros"."Las personas estaban muy agradecidas y comprometidas, siempre tratamos de respetar a rajatabla la reserva de los nombres de los jurados y para nosotros fue increíble las palabras de cordialidad que tuvieron".En cuanto a los próximos casos que se van a desarrollar por el sistema de juicios por jurados, señaló que "van a ser dos homicidios más, pero se van a ir organizando según la situación de pandemia".