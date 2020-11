Video: Caminaba por la vereda y lo atacaron a tiros para robarle el celular

Un joven fue baleado por la espalda al resistirse al robo de su celular. El violento asalto ocurrió este domingo en Alsina al 1900, en barrio Bella Vista de Rosario, donde este lunes se manifestaron los vecinos en pedido de seguridad. "Mucha gente está vendiendo su casa porque se quiere ir de acá", dijo una muchacha.Según contaron los vecinos, también puede verse el inicio de la secuencia en el video, el joven al ver que le iban a robar, huye y tire su teléfono celular arriba del techo de una casa. Sin embargo, uno de los delincuentes lo corrió una cuadra y media y le disparó por la espalda.Los motochorros que balearon al joven para sacarle el teléfono anteriormente habían asaltado a un remisero y habían intentado robar en un comercio de la zona. El último hecho de inseguridad quedó grabado en una cámara de videovigilancia de la cuadra de Alsina al 1900."Vivo en la casa frente al lugar que le dispararon. Nosotros, si preguntás acá, todos vivimos un robo", comentó un vecino.Una joven del vecindario agregó que muchos pusieron a la venta sus domicilios debido a la inseguridad. "Cada una cuadra acá hay una cortada, se requiere un patrullaje más específico, distinto. Las cortadas tienen poca circulación de gente y son tierra de nadie. Mucha gente está vendiendo, se está queriendo ir. Los deliverys no quieren venir", señaló.Otro vecino relató haber sufrido el robo de la patente de su auto estacionado en la puerta de su casa. "Los hechos de inseguridad no tienen horario. Durante la campaña prometieron paz y no la encontramos nunca. ¿Qué están esperando para empezar a hacer algo? La ciudadanía está agotada", afirmó."A mí me robaron la moto. Solo sufrí el daño material. Pero no se puede vivir con este miedo. Exigimos presencia policial", aportó una mujer. (Rosario 3)