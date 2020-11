Tragedia en vacaciones: arrolló y mató a su esposa al dar marcha atrás en auto

Lo que debía ser un descanso en Mar del Plata finalizó en una tragedia inesperada. Una mujer de 76 años falleció este sábado luego de que fuera atropellada por su propio marido, cuando realizaba una maniobra con su automóvil.



Según indicaron medios de prensa locales, el hombre estaba conduciendo su coche Toyota Yaris para sacarlo del interior del garaje de la casa de La Pampa al 100, a la altura de la calle Río Negro, en el barrio Villa Primera del icónico balneario de "La Feliz". Eran las 11 de la mañana.



El desenlace fatal se produjo cuando el conductor, de unos 79 años, no observó que su esposa estaba de pie detrás del vehículo en el momento de la maniobra. De acuerdo a los testimonios, el auto retrocedió casi hasta la vereda opuesta, donde finalmente se detuvo, revelaron voceros cercanos a la investigación.



La mujer fue arrastrada durante unos 30 metros y sufrió severas lesiones, lo que obligó a su urgente traslado por una ambulancia del SAME. Sin embargo, los intentos para reanimarla en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) fueron infructuosos y no pudieron salvarle la vida.



El hombre también tuvo que ser asistido por personal médico ya que se encontraba en estado de shock una vez producido el accidente.



De acuerdo a la información consignada por la agencia Télam, la pareja provenía desde la Ciudad de Buenos Aires y había arribado a Mar del Plata recientemente para pasar unos días de descanso.



El vehículo con el que se cometió el homicidio es materia de investigación por parte de los peritos de la Policía Científica y de la Fiscalía de Delitos Culposos. Los investigadores buscarán determinar cuál fue la causal de la embestida: las primeras hipótesis apuntan a un yerro humano o un desperfecto mecánico.