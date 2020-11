Muerto por dos policías en Capibá: Madre del joven pidió que se reabra la causa

Familiares y amigos de Gabriel Gusmán, el joven que murió tras recibir un disparo por parte de la policía en barrio Capibá de Paraná, se manifestaron este viernes frente a los Tribunales de la capital entrerriana a los fines de exigir Justicia por el crimen.En este momento la causa se encuentra en archivo provisorio, lo que generó repudio y serias dudas sobre los motivos. Sin conclusiones certeras en la investigación, que fue realizada por efectivos de la misma fuerza y a cargo del Ministerio Público Fiscal, el Superior Tribunal de Justicia, informó de la decisión del Ministerio Público Fiscal, que dispuso el archivo provisorio de la causa que investiga el crimen de Gabriel Gusmán."Hace dos años y dos meses que ocurrió el hecho y aun no los han llamado a indagatoria. Pedimos justicia, el tapaboca no nos calla", dijo la madre de Gusmán aEn este sentido remarco: "Nuestra abogada Lucía Tejeira realizó un petitorio para saber qué respuesta tenemos. La policía lo mató a Gabriel por la espalda, mi hijo se rindió y ellos lo atacaron igual. Seguimos esperando respuestas, esto quedó como si nada hubiese pasado".En relación a que la causa esta archivada, indicó que "tengo esperanza que se vuelva a reabrir. Hay muchos testigos que hablan a favor de Gabriel, hay mensajes de whastapp de uno de los policías contándole a la mujer que lo había matado".En tanto, la abogada, Lucía Tejeira, contó que "solicitamos la revisión del archivo porque entendemos que la investigación se dilató de manera grosera y no se hizo de manera exhaustiva, que es lo que se requiere cuando se encuentran involucrados funcionarios policiales"."Los policías aún no están imputados, ahora pusimos nuestros esfuerzos para que el procurador de la provincia revea la decisión de los fiscales y se reabra a investigación", sostuvo Tejeira.Y resaltó: "Todos los casos de violencia institucional que se denuncian en esta fiscalía ninguno llegó a juicio, en otras ciudades las casusas han llegado a juicio y con condena a los policías".Al final la madre de Gusmán solicitó que "pedimos que no nos hostiguen, el móvil de la policía 808 nos agredió"