Barbagelata, sobre Caminos: "Nunca dio indicios de fugarse o no presentarse"

El juez técnico, Vocal N° 2 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, resolvió imponer al condenado Carlos Iván Caminos, la pena de 22 años y 6 meses de prisión de efectivo, más las accesorias legales del art. 12 del Código Penal, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que fuera declarado culpable por el veredicto del Jurado Popular el 13 de noviembre pasado.José Francisco Barbagelata, abogado querellante, dijo aque "la situación es anormal, desagradable para la familia que represento. Caminos, a medida que fue evolucionando el proceso, en ningún momento dio motivos o fundamentos para privarlo a la libertad o que tuviera una medida coercitiva. La única exigencia que tenía era dar aviso si cambiaba de domicilio. Es un derecho estar en libertad hasta el momento del juicio"."Nadie le solicitó la prisión preventiva. Yo no lo hice porque entendí que no me lo iban a conceder. Siempre, según mi experiencia, al solicitar una medida restrictiva ante una persona que está imputada en un hecho y ha tenido cumplimiento de todo lo pautado con el Ministerio Público Fiscal, al no haber motivo no me la han concedido. No lo solicité porque consideré que no era oportuno. Nunca dio indicios de fugarse o no presentarse", resaltó.Asimismo, manifestó que "el jueves no apareció y ahí empieza el estado de rebeldía, cambió la situación procesal. Está prófugo y la Policía lo está buscando. No es normal que pase esto, lo común es que la gente se presente a los juicios"."Todo es analizado. Para quitarle la libertad a una persona debe estar debidamente fundada", agregó.Sobre la familia, indicó que "están preocupados, queremos encontrarlo para poder cerrar esto. Estimamos que más temprano que tarde lo vamos a encontrar. Que esto sirva. Seguramente en el próximo Juicio por Jurados va a haber medidas que eviten esto que ha pasado en Paraná"."Estamos todos en el camino de encontrarlo. La Policía tiene las herramientas, confiamos en ellos. Esto se va a resolver", agregó.