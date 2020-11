Caso Theresia Pinter: Usarán técnica de georradar en casa de Figueroa

el antropólogo Juan Nóbile que integra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

Cómo sigue la investigación en el caso Gil

, para ver la posibilidad de pasar un georradar en ese lugar", contó aRecordemos queEl fiscal de la causa le consultó sobre la posibilidad de usar esta técnica del georradar y el antropólogo confirmó que ""El georradar lo que hace es detectar remociones en el subsuelo sin necesidad de excavar, en un principio. No va a detectar directamente una inhumación, pero sí va a detectar alteraciones en el subsuelo. A partir del estudio que se hace con el georradar y la prospección que se realiza alrededor, el informe del aparato lo que hace es que puntualizarnos un sector que debemos excavar, para chequear la información. Para estos casos, donde hay construcciones y pisos en las bases, nos sirve esta herramienta, para no tener necesidad de romper todo el piso", aportó el especialista, que está en Entre Ríos.De la misma manera aseveró. "Refirió asimismo que las personas que tienen familiares desaparecidos, "necesitan poder tener los restos para poder elaborar un duelo, saber qué pasó. Todas las metodologías que estén a nuestro alcance, la formación de antropólogos, criminalistas, que trabajan en el Equipo Argentino están a disposición de estas causas"., ahora se hará un informe y también una solicitud de os elementos logísticos que requerimos para hacerlo", dijo, asimismo.se hizo amiga del dueño y unas vecinas. El 15 de diciembre viajó en un colectivo a la capital provincial para cancelar una cuenta en dólares en el banco Macro. Llegó a la Terminal y, según indicaron fuentes allegadas a la investigación: la acompañó, sacó turno y hasta fue del otro lado de la mampara para retirar el dinero, que metió en un bolso. Luego salió él primero del banco y metió el bolso en el baúl de su auto. Atrás siguió Theresia, que subió al taxi. Es el último rastro de la mujer.Figueroa ya había sido allanado en tres domicilios que solía frecuentar, incluida su casa del barrio Paraná XVI, y hasta le secuestraron el auto, más como procedimiento de rigor que con esperanzas de hallar algún rastro de la mujer. Se recordará que según surgió de la causa, los investigadores notaron refacciones y ampliaciones en la estructura de la casa, así como adquisiciones de elementos para el hogar de valor, de aspecto reciente."Hace dos años se contactó con nosotros Gustavo Acosta, que tiene a cargo la causa, para ver la posibilidad de una asesoría, en cuanto a hipótesis de búsqueda y excavación para realizar. Accedimos a la causa, antecedentes, archivos, investigaciones en campo que se hicieron, detalló el antropólogo forense, quien interviene en este caso, sin respuestas hasta el momento.. Es como que dividimos las posibilidades de hipótesis en dos tipos, hay hipótesis en las que no podríamos colaborar, que indican que los cuerpos fueron procesados de determinada manera donde ya no quedan rastros, y hay hipótesis en las que sí podemos colaborar, y son las que seguimos esta semana de trabajo", comentó Nóbile.Esta línea de trabajo "tiene que ver con pozos ciegos que estaban a simple vista, en terrenos, en campos cercanos y que el juez lo toma como una posibilidad de que los cuerpos hayan sido desechados allí. En eso podemos colaborar, en lo que son las estrategias de búsqueda, y después de concretarse el hallazgo, todo lo que tiene que ver con el análisis de los restos. Somos optimistas que en algún momento se podrá lograr (el hallazgo). Obviamente que a tantos años de sucedidos los hechos, entendemos que hace cada vez más difícil, porque quedan menos posibilidades de generar hipótesis. Muchos de los testimonios, testigos que en su momento pudieron aportar algo, no están por lo que eso va a dificultar poder generar nuevas hipótesis de trabajo".Recordemos que, el campo en el que vivían y donde el hombre trabajaba como peón. O sea, 18 años atrás desaparecieron y no se volvió a tener noticias de ellos. Elonce.com.