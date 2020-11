Reiteran recomendaciones para evitar ser víctimas de arrebatos

Ante la llegada de las Fiestas y el consecuente aumento de personas en la zona céntrica de la Paraná, desde comisaría primera de Paraná -con jurisdicción en la zona- reiteraron las recomendaciones para evitar ser víctimas de "mecheras" y "punguistas".



"Por la época del año y ya próximos al mes de diciembre cuando hay más afluencia de gente en la zona céntrica y comercial, muchas veces, las personas están concentradas con el celular en la mano y dejan de atender lo que pasa alrededor. Las recomendaciones son las de estar atentos y no tener dinero efectivo en las manos, lo mismo que el celular", explicó a Elonce TV el jefe de comisaría primera, Víctor Paunovich. "Porque los que se dedican a delinquir aprovechan esta situación de distracción y pueden llegar a cometer este tipo de hechos, como los son los arrebatos", indicó el funcionario policial.



Respecto a la ubicación de mesas y sillas de bares y restó en los espacios públicos, Paunovich indicó que "alrededor de éstos hay vendedores estampitas y sahumerios que disfrazan sus intenciones de cometer estos hechos ilícitos bajo la venta de esos artículos".



"En la mesa, al ser entre tres o cuatro personas, en los respaldos de las sillas se dejan carteras o abrigos y esa distracción es aprovechada por los malvivientes para cometer esos hechos", alertó el funcionario policial.



En ese sentido, el comisario comunicó que "conforme a las directivas de la superioridad, se implementaron recorridos peatonales y refuerzos en zonas de cajeros con los móviles, ante la llegada del mes de diciembre en la que se cobran sueldos y aguinaldos".



"Hasta el momento no se han incrementado los ilícitos de estas características", refirió Paunovich e insistió en la recomendación "para estar atentos a los que uno pueda entender como sospechosos y llamar al 911 para que el personal policial pueda corroborar si esta persona va a cometer un ilícito o no".



"Los efectivos apostados en las esquinas de la Peatonal están para cuidar la seguridad de quienes transitan y a los comerciantes, y ante cualquier inconveniente que tengan se pueden acercar al funcionario y exponerlo", encomendó el comisario.



Finalmente, y en relación a los ilícitos cometidos durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el responsable de comisaría primera reveló que "durante horas de la madrugada se ha intervenido por personas que ingresaron a propiedades". "Disminuyeron los arrebatos y se incrementaron los hechos contra la propiedad", reveló. (Elonce)