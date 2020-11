Pasaron 10 días del triple crimen: códigos, pericias y un complejo entramado

Alrededor de las 15 del domingo 15 de noviembre, en calle Las Camelias, entre Ovidio Lagos y Mihura de la capital entrerriana fueron ultimados a balazos Laureano Morales, de 20 años; Germán Herlein; y Cristian Barreto, de 43 años. Pasaron 10 días y no hay detenidos por el triple crimen, aunque el fiscal Martín Wasinger aseguró en declaraciones aque "personal de Homicidios sigue en la calle, recolectando y verificando datos" que los investigadores van conociendo.El informe preliminar de la autopsia corroboró que ". No obstante, el funcionario judicial aún aguarda el informe de los forenses con datos pormenorizados sobre dichos estudios.Wasinger confirmó aque se está frente a una causa vinculada al narcotráfico y que los "códigos muy estrictos en ese ambiente", dificulta que los testigos o quienes puedan brindar información, lo hagan.En cuanto a los teléfonos celulares, hay cuatro aparatos incautados, ya que una de las víctimas habría tenido dos. Sin embargo, los peritos pudieron acceder solamente a uno de los mismos y las pericias son más complejas con los otros tres, porque son Iphone, y por tanto se hace más dificultoso acceder a la información que los mismos contienen y que para el fiscal podrían echar luz sobre el caso, para saber incluso si las víctimas habían sido amenazadas por alguien.El fiscal aseveró que "el objetivo inmediato es localizar a los responsables del crimen, es decir al que disparó y al que manejaba la moto".Además, reveló que "las entrevistas continúan y son permanentes". Asimismo, interrogado por este medio, confirmó que Víctor Barrero, el único sobreviviente y hermano de uno de los asesinados, no ha colaborado con la causa más allá de lo que declaró el mismo día del hecho.Alrededor de las 22.15 del domingo, un llamado al 911 alertó que un auto estaba siendo consumido por el fuego en Supremo Entrerriano y Vera Peñaloza, a unas 40 cuadras de la escena del triple crimen. Una vez sofocadas las llamas los investigadores constataron que se trataba de unPara los pesquisas, era el vehículo de apoyo utilizado para dar cobertura al sicario del triple crimen. Fuentes policiales indicaron que, al igual que en otros hechos de violencia ocurridos en Paraná, en los últimos meses.Sin embargo, este miércoles el fiscal confirmó a este medio queAsimismo,y que apareció incinerado.