Quiso doblar en una esquina e impactó contra una moto: Una persona hospitalizada

El siniestro vial sucedió durante la noche de este martes en la intersección de Avenida Ejercito y Juan María Gutierrez, en Paraná. Un auto y una moto chocaron y el conductor del vehículo de menor porte tuvo que ser traslado al Hospital San Martín debido a los golpes que recibió."Estoy bien, fue un susto importante pero leve. Pensé que el chico está mal, tuvo varios golpes, pero no sabemos nada más", expresó ala conductora del auto.La conducta circulaba por Avenida Ejercito en sentido Sur-Norte, cuando quiso doblar a la izquierda, para trasladarse por calle Gutierrez, impactó contra la moto que venía sobre la avenida en sentido Norte-Sur."Estaba lista para doblar, cuando se cruzó el chico, que venía a alta velocidad y chocamos" dijo. Sobre el estado de salud del chico, agregó que "al principio no lo podían mover hasta que llegaran los médicos".Según se supo, el chico "tenía fractura en un hombro, pero lo trasladaron al hospital para corroborar su estado. Por suerte estaba consciente y respondía las preguntas que le hacían".Al finalizar, comentó que "me puse muy nerviosa y muy triste, es la primera vez que tuve un accidente".