Robaron bicicleta a un adolescente: "Fue pistola en mano, le apuntaron al pecho"

Ocurrió aproximadamente a las 16:30 de este martes, en intersección de calles Belisario Roldán y Martín de Barco Centenera, de Paraná.



El adolescente, de 16 años, le contó a su madre que "tuvo miedo a que le pegaran un tiro", porque además del robo de su bicicleta, que los delincuentes pudieron concretar, le exigían que les dé su mochila, lo que el chico no hizo y salió corriendo.



Así lo indicó a Elonce TV Evangelina, la madre del adolescente de 16 años , con mucha impotencia, porque "en menos de dos meses" esta es la segunda bicicleta que le roban a su hijo.



"Mi hijo iba en bicicleta y vinieron dos personas en moto, se bajó uno de ellos y le apuntó con la pistola en el pecho, diciéndole que le dé su bicicleta y el delincuente se la llevó. Se fue por calle Espejo, por donde tiene salida rápida", contó sobre el hecho acontecido este martes.



La mujer se mostró "muy preocupada" porque en la zona donde se registró el hecho "siempre se pudo andar tranquilamente. Es la zona del Club Neuquén. Además, eran las 16:30".



Esa zona "es muy transitada por ciclistas". La calle "tiene salida directa a General Espejo".



El hijo de la mujer iba junto a un amigo que transita a pie, a su lado. "El chico también quedó paralizado. Afortunadamente a ninguno de los dos, les pasó nada. Pero fue a punta de pistola; fue un asalto a mano armada", aseguró.



El chico, "circulaba en una bicicleta prestada", porque a la suya, "hace poco más de un mes le habían robado la suya, también aquí en el barrio".



La mujer añadió que, a su hijo, el delincuente "le exigió que le dé la mochila, él no se la quiso dar y salió corriendo. Me contó que él iba mirando para atrás, con miedo a que le pegaran un tiro".



Realizaron la denuncia en comisaría 13º.