Difundieron nuevos identikits de María Chash a nueve años de su desaparición

Imágenes con el rostro "actualizado" de María Cash fueron difundidas por las redes este martes, en otro intento de dar con el paradero de la diseñadora porteña que desapareció en Salta en julio de 2011. Los retratos se elaboraron con una técnica de proyección de edad para agregarle diez años a las últimas fotos que se conocen de la mujer.La nueva cara de María corresponde a una mujer rondando sus cuarenta, con leves arrugas y algunas modificaciones fruto de la edad. El retrato fue realizado a pedido de la familia por los mismos peritos que trabajaron en el caso Sofía Herrera, la nena de tres años desaparecida en 2008 en un camping de Río Grande (de quien también se difundieron recientemente retratos actualizados).El método que se aplicó parece bastante artesanal, pero tiene su ciencia. La consultora a cargo trabajó "a mano alzada", con un lápiz óptico y una tablet. "La proyección de edad es un dibujo que se realiza progresivamente, teniendo como base una fotografía o imagen de la persona que falta o que se encuentra desaparecida. Se obtiene un dibujo de rostros proyectado a una edad específica (la actual del momento peritado), realizándose en niños, adolescentes y adultos", explicó en diálogo con Télam Walter Duarte, titular de la consultora que realizó el trabajo.Por su parte, el perito Alberto Suárez aclaró: "Una pericia de rostro puede llevar entre ocho y 12 minutos. Una proyección, un mínimo de 4 o 5 meses, que es el tiempo que trabajamos en la de María Cash, a distancia, en pandemia, con reuniones por Zoom".Su colega Daniel Antiman puntualizó los detalles que se tienen en cuenta a la hora de realizar una proyección: "Se estudia cada parte del rostro, mediante el análisis de la parte ósea y muscular, con el fin de establecer el comportamiento que tendrán a lo largo de los años, se tienen en cuenta la posición de los lunares, los pliegues producto de los gestos, cómo envejecen la piel y el pelo, el desgaste de los dientes y los músculos, la aparición de arrugas y surcos".Antes de la difusión, los peritos debieron pedir la autorización de la familia. En este caso fue la de María del Carmen Gallego y Máximo Cash, la madre y el hermano de María, que fueron quienes aportaron las imágenes y la información necesaria para realizar las pericias.Se tienen en cuenta características étnicas y genéticas"En otros países algunas de estas imágenes se realizan con programas informáticos pero tienen dos grandes contras: la primera que quizás el software está diseñado para otra etnia u otro tipo de piel que no sufre los mismos cambios que la del caso que uno tiene. Y la otra que no tienen en cuenta las cuestiones genéticas, las características heredadas de los padres, que resultan tan importantes", completó Duarte.Hace mucho que el caso no tiene novedades. El año pasado se concretaron algunos rastrillajes, pero sin mayores hallazgos. Ahora, en lo que parece ser una tendencia en todo el país, la búsqueda da la impresión de estar en condiciones de reanudarse.María Cash desapareció el 8 de julio de 2011, a los 29 años, mientras viajaba por el noroeste del país.La joven, diseñadora de ropa, se dirigía a la ciudad de Jujuy, pero, por motivos que se desconocen, se bajó del colectivo en el que viajaba en la provincia de Salta.En la última llamada a su familia dijo sentirse "incómoda", pero no precisó por qué.El padre de la desaparecida, Federico Cash, falleció en un accidente de tráfico en 2014 mientras viajaba a Jujuy para investigar llamadas de personas que decían haber visto a su hija.