Cuatro bomberos fueron hospitalizados tras un voraz incendio en un galpón

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú debieron realizar tareas de emergencias en un siniestro de gran magnitud que se había iniciado en un galpón ubicado en La Cantera y Buenos Aires, a dos cuadras de la terminal de colectivos.Al llegar, vieron que un galpón estaba envuelto en llamas, por lo que empezaron a trabajar rápidamente para que el fuego no se extienda a las viviendas linderas.Según informaron luego, dentro del galpón había acopiado una gran cantidad de fardos de alfalfa y alimentos para mascotas, y debido a la condición inflamable de los mismos, las llamas encontraron un gran canal de alimentación.Además, brindaron asistencia desde el gobierno con tres regadores municipales y una pala mecánica.Los bomberos debieron trabajar varias horas para poder controlar la situación ya entrada la noche.Según informaron desde el cuartel, cuatro bomberos que trabajaron en dicho incendio fueron derivados al Hospital Centenario con síntomas de inhalación de humo. No se reportaron otros heridos.Según informa, la jornada del lunes ya había llevado a los Bomberos Voluntarios a la zona de la Terminal de Ómnibus, pero más temprano.Pasadas las 13.30, los bomberos recibieron una llamada de emergencia, pero esta vez a una cuadra de donde más tarde se iniciaría el voraz siniestro.Esa vez tuvieron que trabajar en el patio de un galpón ubicado en La Cantera y Concordia, una cuadra más cerca de la Terminal."Se trató de un incendio en un patio de un galpón, al no haber nadie en el mismo se ingresa al mismo por una vivienda de calle concordia al 1900. El mismo se desarrollaba sobre tarimas de madera y aserrín. No se reportaron más perdidas que lo mencionado", informaron los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú sobre el primer incendio.