Detuvieron a la hermana de un jugador de River con más de 40 kilos de cocaína

La familia De La Cruz sufrió un cimbronazo el último sábado tras la detención de Stefany Gabriela De La Cruz Arcosa, la hermana del futbolista de River Nicolás De La Cruz, con más de 40 kilos de cocaína.



La joven de 26 años fue interceptada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Caballito, alrededor de las 16:45, mientras se trasladaba en un taxi Volkswagen Suran junto a un hombre de 42 años de nacionalidad peruana, según reveló la agencia NA.



Tras intentar evadir un control policial, los efectivos dieron aviso y ambas personas fueron aprehendidas a pocos metros de lugar, en el cruce entre la calle Emilio Mitre y la avenida Rivadavia, junto con el chofer del vehículo.



Ante los nervios evidentes y las respuestas contradictorias de los ocupantes del auto, personal policial decidió inspeccionar el mismo. Con la presencia de testigos, ante la presunción de un ilícito, los agentes encontraron 40 panes de cocaína de un kilo aproximadamente cada uno que se hallaban en dos valijas, una en el baúl y otra la llevaba la mujer consigo. También se incautaron 100 gramos de cocaína que estaban debajo del asiento del conductor.



La Policía realizó dos allanamientos en el marco de la detención de la hermana de Nicolás De La Cruz con más de 40 kilos de cocaína



Stefany Gabriela De La Cruz Arcosa tiene 26 años y es uno de los hijos de Nelly Arcosa, madre del Nicolás De La Cruz y también del ex mediocampista Carlos Sánchez, aunque de parte de otro padre. Nicolás, con 23 años, es el menor de la familia De La Cruz. Nelly Arcosa tuvo además ocho hijos, el primero a los 16 y el último a los 41, con cuatro padres diferentes. Según los medios uruguayos, Stefany Gabriela no contaría con antecedentes.



A diferencia de lo que sucede con Stefany Gabriela, a quien el actual jugador de River no sigue en su cuenta de Instagram y medios uruguayos sostienen que no hay relación, Nicolás De La Cruz sí guarda un buen vínculo con Carlos Sánchez, de 35 años y también ex jugador del millonario. El quinto del clan familia se encuentra defendiendo los colores del Santos de Brasil.



Nicolás De La Cruz vive actualmente en Buenos Aires con su pareja, también uruguaya, Vanesa Britos. Ambos tienen dos hijas: Catalina y Agostina.



Tras estas detenciones, se realizaron además dos allanamientos, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en la Ciudad, pertenecientes a los involucrados, en los cuales no se encontraron sustancias ilícitas. De todas maneras, la investigación por parte de la fuerza porteña continúa y se estima que en las próximas horas podría haber más detenidos, ya que se podría estar en presencia de una poderosa banda narco internacional.



Ambos fueron imputados por "Infracción a la Ley 23.737", más conocida como Ley de Drogas e interviene en el hecho el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7, a cargo de Marcelo Martínez Giorgi.