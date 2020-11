Sigue prófugo el condenado en juicio popular: "Tenemos mucho miedo e impotencia"

Policiales Tiene pedido de captura internacional el primer condenado en juicio por jurados

El asesinato de Milton Luna

El Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Pablo Virgala resolvió disponer la rebeldía de Carlos Iván Caminos, quien fue declarado culpable en el primer juicio por jurados, del crimen de Milton Luna, hecho ocurrido el 25 de abril de este año.Debido el condenado no se presentó a la audiencia de cesura realizada el pasado jueves en sede de los Tribunales de Paraná, y fue por eso que el magistrado ordenó librar los despachos a organismos de seguridad nacional e internacional para poder dar con el paradero de Caminos, tal lo solicitado por la Fiscalía.que "todavía no tenemos ninguna novedad, él está prófugo de la Justicia y nosotros estamos encerrados".A su vez detalló que "no tuvimos ninguna respuesta del Estado, entonces tomamos la responsabilidad de cuidarnos y contratamos un servicio de seguridad, porque nuestra vida sigue y de debemos salir"."Mis hijos temen porque él, (Iván Caminos) sigue suelto y es culpable", sentenció.María de los Ánges relató que toda su familia tiene sentimientos encontrados: "Nos invade la tristeza, dolor e impotencia. (La Justicia) tenía todo para que vaya preso"."Hay un jurado de por medio y los testigos, todos están con miedo. Es una situación vergonzosa para todos, porque se corren versiones y nosotros estamos a la expectativa", resaltó la madre de Luna, sobre los diferentes dichos que circularon acerca del paradero de Caminos.En este sentido sentenció: "Esperamos que esto no siga careciendo de credibilidad, lo único que va a reparar esto, es que la Justicia vele por mis garantías, las de los jurados y las de los testigos"."Vivimos como si estuviéramos presos y nosotros somos las víctimas. Cada vez, es todo más doloroso, queríamos dar vuelta la página, yo le juré a mi hijo que iba a buscar Justicia, pero me encontré con que esto no se termina más", culminó.El crimen ocurrió cerca de las 16 del 25 de abril último, en calle Miguel David, entre Gobernador Parera y Mihura, frente a un descampado del barrio Los Paraísos de Paraná.Según la investigación, Caminos y Luna se encontraron en un taller mecánico y en una moto se dirigieron al lugar, donde el segundo murió tras recibir dos disparos de un arma calibre Magnum 44, uno en la espalda y otro en la cabeza.Cuatro días después, Caminos fue detenido en un allanamiento que se realizó en su vivienda ubicada en calle Isabel Guevara de Paraná, aunque llegó al juicio en libertad