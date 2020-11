Muerte de Jorge Brito: el helicóptero impactó "los cables de la tirolesa"

. Esa es la primera conclusión a la que arribó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) en un informe preliminar que se conoció este lunes."En un vuelo de aviación general (ejecutiva), durante la fase crucero entre dos laderas de cerros,. Ambos ocupantes fallecieron", es la reseña de un escrito de dos páginas que da comienzo a las actuaciones administrativas cuyas conclusiones se conocerán recién dentro de varios meses."Hasta que no avance la investigación no vamos a tener más detalles que la descripción técnica de cómo fue el accidente. Dentro de un mes se publicará un informe más completo, que tampoco será definitivo", explicaron expertos aUna vez que finalicen todos los peritajes y se sepa qué sucedió con la aeronave, se publicará el, en el que figurarán las "recomendaciones" para los pilotos surgidas a partir de este hecho, con el objetivo de que en el futuro no vuelva a ocurrir un accidente similar.El empresario Jorge Brito falleció este viernes luego de un accidente con su helicóptero en la provincia de Salta. Viajaba junto a su piloto personal, Santiago Beaudean, que también perdió la vida.El accidente ocurrió por la zona del embalse Cabra Corral, 70 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y cerca del Parque Nacional los Cardones, en el centro de la provincia del norte argentino.Las fuerzas de seguridad salteñas que trabajaron en el lugar establecieron desde el primer momento como principal hipótesis la posibilidad de que el helicóptero haya impactado con cables de metal utilizados para actividades deportivas y turísticas que se realizan en la zona.La Tirolesa del vuelo del cóndor ofrece una recorrida por encima del cañón del río Juramento de hasta 140 metros de altura.Según el parte de la policía de Salta, las fuerzas de seguridad se enteraron del accidente luego de que una mujer que estaba haciendo rafting en la zona, pasando por el dique Cabra Corral, vio el helicóptero en el agua. Alrededor de las 15:44, esta mujer llamó al servicio de emergencia para comunicar lo que había visto.Ayer, domingo, el Ejército retiró los restos de la aeronave y los trasladó a la capital salteña para los peritajes.Los restos del empresario, de 68 años, fueron sepultados ayer a la mañana en un cementerio privado de Pilar: familiares y amigos del que fue uno de los banqueros más importantes del país se hicieron presentes en el Cementerio Memorial, desde las 10 de la mañana, para acompañar a la viuda y a los 6 hijos.El féretro del extitular del Banco Macro estuvo cubierto con la bandera argentina y fue escoltado por sus herederos Jorge Pablo, Santiago, Mateo, Milagros, Marcos y Constanza Brito.El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y su esposa, Isabel Macedo, así como los empresarios Marcos Bulgheroni, José Luis Manzano y Daniel Vila junto a su mujer, Pamela David, asistieron al sepelio de Brito.