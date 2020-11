Trágico choque en la ruta camino a la Costa Atlántica: Dos jóvenes murieron

Este viernes por la noche, dos jóvenes de 26 años murieron y otras cinco personas resultaron gravemente heridas en un trágico accidente entre dos autos en la Ruta 56 a la altura del partido bonaerense de General Conesa. El accidente, el segundo en 24 horas, ocurre en el comienzo del fin de semana largo que atrajo a un gran caudal de turistas a las distintas playas de la Costa Atlántica, habilitada desde el 1° de noviembre para propietarios de casas "no residentes" después de meses de cierre por la pandemia de coronavirus.El choque ocurrió cerca de las 22 horas, cuando un Renault Clio blanco con cuatro ocupantes impactó de frente, por causas que aún se investigan, con un Volkswagen Fox rojo en el que viajaba una familia. Sucedió en el kilómetro 5 de la ruta que une General Conesa con el partido de Madariaga.En el Clio viajaban cuatro jóvenes oriundas de La Plata que habían tomado la ruta por la tarde, cerca de las 18, y se dirigían a Pinamar, donde las esperaba una quinta amiga, según informó el diario El Día, para pasar juntas todo el fin de semana. La conductora del vehículo, identificada como Sofía Duró, de 26 años, murió en el acto, así cómo también la joven que ocupaba el asiento del acompañante, identificada como Charo Álvarez Amado, de la misma edad.En el asiento trasero viajaban Micaela Crino Pacher, de 25 años, y Florencia Barrios, de 26, que debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Ana Rosa Gutiérrez de Madariaga.Barrios, que cursaba un embarazo de alrededor de 33 semanas, debió luego ser trasladada con múltiples fracturas de húmero, tibia y pelvis al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde los médicos realizaron una cesárea de urgencia y constataron la pérdida del bebé a causa de las heridas que sufrió la joven en el accidente. Crino Pacher también debió ser derivada luego a un centro de alta complejidad en la misma ciudad balnearia.En el Fox, en tanto, viajaban tres miembros de una familia con domicilio en la ciudad bonaerense de San Isidro que regresaban de la Costa hacia su ciudad. El conductor, identificado como Juan Manuel Luder, de 26 años, junto a su hermana, María Luder, de 25 y María Silvina D'amico, de 61, fueron rescatados entre los fierros del vehículo y trasladados al Hospital San Roque de Dolores donde se encontraban internados en terapia intensiva.Luego de que los rescatistas lograron trasladar a todos los heridos, los peritos de la Policía Científica realizaron distintas mediciones en el lugar para evaluar el estado de la cinta asfáltica del lugar donde se produo el impacto y en qué circunstancias ocurrió el accidente que, según informó la prensa local, habría ocurrido sentido a Conesa, en la mano contraria a la que circulaban las jóvenes.La investigación quedó en manos del fiscal Diego Torres a cargo de la Fiscalía N°3 de Dolores. "A Sofi la cargábamos por lo despacito que manejaba. Salieron a las 5 de la tarde. Era tardísimo y seguían en la ruta, por eso no entendemos qué pudo haber pasado", contó una amiga del grupo en diálogo con el diario El Día. Los cuerpos de Duró y Álvarez Amado fueron trasladados a la Morgue del Hospital San Roque de Dolores, donde este sábado se realizaron las autopsias.El tramo de 62 kilómetros donde ocurrió el accidente es una ruta de una única mano para ambos sentidos, con múltiples curvas y de mucho tránsito en temporada alta, ya que es paso obligado para viajar desde Buenos Aires hasta Pinamar o Villa Gesell, y es conocido como el "camino de la muerte". Desde hace tres años, la Ruta 56 está en obra para su transformación en autovía, que este año se interrumpió hasta septiembre por problemas con la empresa constructora y se calcula que estará terminada recién en noviembre de 2021.Las cuatro jóvenes que viajaban en el Clio eran ex alumnas del tradicional Colegio Corazón Eucarístico de Jesús, donde habían compartido juntas toda su educación desde el jardín de infantes. Varias de ellas también habían compartido algunos años como jugadoras de hockey amateur en el club San Luis de La Plata. Charo Álvarez Amado, una de las jóvenes que perdió la vida, era estudiante de Arquitectura, actriz y tenía un emprendimiento gastronómico en La Plata junto a su novio. Sofía Duró, que iba al volante, cursaba el tercer año de la carrera de Procurador en la Universidad Siglo 21.El intendente de La Plata, Julio Garro, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a las familias de las víctimas: "En este momento tan doloroso, envío mis condolencias a las familias y amigos de los jóvenes platenses que fallecieron en un accidente de tránsito anoche cuando iban hacia Pinamar. Fuerzas para todos, especialmente para las jóvenes que se están recuperando. Tanto yo como mi equipo estamos a disposición de las familias para acompañarlas en lo que necesiten. Sepan que cuentan con nosotros".Se trata del segundo accidente fatal en el fin de semana camino a la Costa Atlántica. El jueves por la tarde, a la altura del kilómetro 386 de la Ruta 11, donde se encuentra el barrio privado Costa Esmeralda, chocaron de frente un VW Gol de color negro y un auto marca Chevrolet Cruze bordó, también en un tramo de única mano, donde fallecieron dos jóvenes oriundos de Madariaga identificados como Francisco Hollman y Matías Iturralde.