Pidieron 45 años de prisión para exjuez por abusar de varios chicos vulnerables

Foto: Turraca Schou reconoció que mantuvo relaciones sexuales con las víctimas Crédito: El Litoral

En la continuidad del juicio a Walter León Turraca Schou, exjuez en lo Civil, Comercial, Comercial, Laboral, de Menores y Familia de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, la Fiscalía pidió 45 años de prisión por los delitos de abuso sexual y corrupción de chicos vulnerables. La querella pidió 30, además de la revocación del beneficio de eximición de prisión. La sentencia se dará a conocer el próximo martes 24 de noviembre a las 9 horas.



La semana que viene se materializará la audiencia final, donde se le dará al imputado la posibilidad de expresarse una última vez antes de que el tribunal, integrado por los doctores María Alejandra Petrucci de Oharriz, como presidenta, y Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos como vocales, se reúnan a debatir para decidir la culpabilidad o no del exmagistrado. Durante el juicio, que comenzó el martes 27 de octubre y lleva varias jornadas, declararon víctimas, testigos y el propio imputado.



La doctora Olga Anahí Tabacchi, en representación del Ministerio Público, hizo un relato pormenorizado de la causa y detalló cada una de las pruebas que existen en contra del exmagistrado. Al final solicitó la pena de 45 años de prisión y la revocación del beneficio de la eximición de prisión para que su detención sea inmediata una vez que culmine el debate. En su larga alocución, Tabacchi descartó que los hechos denunciados hayan ocurrido cuando las víctimas ya habían cumplido la mayoría de edad, tal como sostuvo Turraca Schou en su declaración ante el tribunal. La responsable de la acusación dijo que en total fueron trece los hechos de corrupción probados en un expediente que lleva acumulados más de quince cuerpos. También descartó que toda la acusación se base en un complot para cortar o perjudicar la carrera judicial de Turraca Schou, tal como sostuvo el exmagistrado. Además, Tabacchi pidió que apenas se conozca el fallo condenatorio, el tribunal disponga la detención del exjuez, que llegó al juicio en libertad pese a la gravedad de la acusación.



Por su parte, el abogado querellante Eduardo Echegaray Centeno -representa a dos de las tres víctimas- también consideró que los abusos sexuales cometidos por el entonces juez en perjuicio de los menores quedaron probados por los sólidos testimonios de las víctimas y los familiares. Y también adhirió al pedido de una inmediata detención de Turraca Schou.



El defensor oficial José Carlos Suaid, que asumió la defensa del exjuez poco antes del juicio, se aferró a la declaración del imputado para solicitar su absolución. Suaid indicó que los hechos denunciados ocurrieron después del divorcio de Turraca Schou, en 2013, y que, por ende, las víctimas ya habían cumplido la mayoría de edad.



Sin embargo, las constancias que existen en el expediente descartan totalmente esa posibilidad, ya que las víctimas contaron que el exmagistrado los buscaba en un auto familiar que tenía una patente que terminaba en 015. Ese vehículo, de marca alemana, Turraca Schou lo tuvo entre 2007 y 2011. Y para ese entonces las víctimas tenían entre 12 y 16 años. Turraca Schou fue destituido en el 2016 por el Jury de Enjuiciamiento e inhabilitado de por vida en su cargo público por mal desempeño de sus funciones. Enfrenta cargos por corrupción de menores de 18 años, agravado, en concurso ideal con el delito de abuso sexual simple, 8 veces reiterado, en concurso real.



Estos delitos están previstos y sancionados en los artículos 125 in fine y 119 inciso 1° del Código Penal, en función de los artículos 54 y 55 del mismo texto legal.



También se lo indica como responsable de los delitos de corrupción de menores de 18 años, agravado, en concurso ideal con el delito de facilitación de la prostitución, tres veces reiterado, en concurso real. Previsto y sancionado en los artículo 125 in fine y 126 del Código Penal, en función de los artículos 54 y 55 del mismo ordenamiento.





Se lo acusa de un total de 13 hechos, que fueron detallados en el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Ituzaingó, doctor Eugenio Balbastro. (El Litoral)