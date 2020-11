Destituyen a juez acusado de presionar magistrados "para obtener indemnización"

Foto: Antonio Sánchez Rey, el Jury lo encontró culpable de "desorden de conducta".

Por una mayoría de 12 votos el tribunal compuesto por siete representantes de la Suprema Corte, siete senadores y siete diputados provinciales determinó la destitución del juez de la Quinta Cámara Laboral "por desorden de conducta", mientras que por unanimidad se lo absolvió de la acusación de "mal desempeño de sus funciones".



El juez Sánchez Rey, de 79 años, enfrentaba esos cargos, por el trámite del expediente de su propio accidente de trabajo, ingresado en la 5ta Cámara Laboral por sorteo, donde él mismo ejercía su magistratura.



Según sostuvo la fiscalía, el camarista no inició ninguna acción para evitar que la causa se tramitara en su propio lugar de trabajo y ejerció presiones contra otros dos jueces.



El veredicto estaba previsto para hoy luego de que el debate que se desarrolló de manera semi presencial concluyera con la presentación de los alegatos de cierre la semana pasada y los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 10 de diciembre.



"No hizo nada y pudo haber hecho mucho para sacar la causa de la 5ta Cámara de la que él mismo era parte. Vulneró la confianza social que hay depositada en un magistrado. La sociedad nos pide que quienes integramos el sistema de justicia seamos mejores que los ciudadanos comunes y corrientes.Y Sánchez Rey no estuvo a la altura de las circunstancias", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Nazar.



La polémica surgió luego de que el juez alcanzara un acuerdo con la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) por una indemnización tras un accidente laboral en 2017, cuando un portón automático de la playa de estacionamiento de tribunales le lesionó un brazo y sus colegas denunciaran presiones para homologar dicho convenio.



Por su parte, la defensa del ahora exjuez había solicitado su sobreseimiento alegando que la causa ha combinado "exagerada mediatización y utilización política" y añadieron que "es inconstitucional", al tiempo que indicaron que estos hechos ya fueron juzgados en sede penal, donde Sanchez Rey fue sobreseído. (Télam)