Un juez de la provincia de Chaco intentó ingresar armado a Entre Ríos

La Policía secuestró armas de un vehículo en el que viajaba un juez oriundo de Chaco, junto a otros dos varones. El magistrado no tenía toda la documentación necesaria para portar el arma



La Policía de Entre Ríos interceptó a un juez de Paz de Chaco que intentaba ingresar armado a la provincia. Sucedió alrededor de las 4.50 del pasado miércoles en el puesto Caminero Paso Cerrito, ubicado en el departamento Federación.



El magistrado, de 57 años, viajaba junto a otros dos varones, de 52 y 43, en una auto marca Renault, modelo Fluence, que él conducía. Los acompañantes también son chaqueños.



Al realizar un control minucioso sobre el rodado, se observó que transportaban en el interior del baúl, dentro de una mochila, un arma marca Bersa calibre 22, con un cargador con 8 cartuchos.



Al revisar debajo del asiento del conductor, se observó un arma marca Taurus calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador y 11 cartuchos. Ambas armas fueron exhibidas voluntariamente por el conductor.



Respecto a la documentación del arma calibre 22, los ocupantes respondieron que no presentaba documentos de ningún tipo y, en referencia al arma calibre 9 milímetros, el conductor presenta Carnet de Tenencia y Carnet de Legítimo Usuario a su nombre, pero no presentó Carnet de Portación.



Por este motivo, se puso en conocimiento detallado al fiscal de Chajarí en turno, quien ordenó la correcta identificación de las personas antes mencionadas y el secuestro de ambas armas, por infracción al artículo 189 Bis del Código Penal, según publicó Chajarí Al Día.