Tiene pedido de captura internacional el primer condenado en juicio por jurados

, hecho ocurrido el 25 de abril de este año.Es querealizada este jueves a las 9hs en sede de los Tribunales de Paraná, y fue por eso que, tal lo solicitado por la Fiscalía., se lo declare prófugo y se pida su captura nacional e internacional tras no haber concurrido a la audiencia de este jueves.En tanto, el abogado querellante Francisco José Barbagelata Xavier adhirió a lo solicitado por el fiscal.Por su parte, Javier Aiani abogado defensor de Caminos dijo que con posterioridad a la lectura de la condena, su defendido fue notificado que hoy debía estar presente en la audiencia. Asimismo hizo reserva al derecho de recurrir entendiendo que esta debía realizarse con la presencia del imputado. Solicitó que la pena a aplicar al condenado no supere los 15 años.En el inicio de la audiencia, el juez Pablo Vírgala, aclaró que si bien la, no contempla la presencia del imputado en las audiencias,, para dar cuenta de su derecho de defensa, tanto en las audiencias de juicio como en la de cesura.Además, mencionó que a su criterio,, indicó Vírgala, según pudo confirmar