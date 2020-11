Revelan que la joven buscada en Paraná "estaba en compañía de un hombre"

Policiales Buscan a una joven que se ausentó de su vivienda el pasado lunes

, día en el que su madre radicó la exposición policial por su desaparición en sede de comisaría quinta; aunque hacía una semana que la joven se encontraba en la casa de una amiga, a quien llama "prima" por la cercanía que mantienen."Según la declaración de la amiga de Johanna,, así lo confirmó ael subjefe de comisaría decimosegunda, Hugo Paniagua.De acuerdo a los datos a los que accedió este medio,para poder acceder a su cuenta de Facebook y así, a través de la red social,Hasta el momento, no se ha podido ingresar a su cuenta porque la joven cerraba la sesión.. Este es uno de los datos que hasta el momento manejan los investigadores, y por el que se están chequeando los registros de las cámaras de seguridad de la zona.Además, otros testigos aseguran que la vieron por la tarde en el polideportivo del barrio Paraná XIV,y después, supuestamente por la noche, la habrían visto en Blas Parera y Don Bosco.Johanna ya había sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja. Su amiga aseguró que el muchacho "la maltrataba y la golpeaba", por lo que éste ya fue citado a comparecer por el caso.Sin embargo y según los datos a los que accedió, eEn el marco de la búsqueda de Johanna, los investigadores se entrevistan con vecinos y testigos que hayan asegurado que la vieron. Interviene personal de Inteligencia Criminal y se está tratando la búsqueda con la División Trata de Personas.En tanto, en las redes sociales se replican las publicaciones con la imagen de Johanna para lograr dar con su paradero. Y desde las mismas comisarias, en los grupos de WhatsApp de Vecinos Alerta difundieron sus fotos y datos para que los que vecinos colaboren sí la llegan a ver.. La joven se ausentó de su domicilio de calle Gobernador Quirós y Crespo el lunes pasado a las 18 y no se tiene noticias suyas desde entonces.La Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes de Paraná recibió este miércoles a las 14 la denuncia pertinente y desde ese momento se encuentra abocada a su búsqueda y ha implementado medidas tendientes a dar con su paradero.