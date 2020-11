Juicio por jurados: la madre de la víctima teme por "represalias"

Sin la presencia del imputado Carlos Iván Caminos, se realizó la audiencia de cesura en el marco del juicio por jurados que lo declaró culpable por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de 2020.En la oportunidad, la Fiscalía solicitó se considere la pena de 24 años de prisión para Caminos, además de que "se lo declare rebelde y se disponga su inmediata detención donde sea hallado" debido a su incomparecencia injustificada ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Virgala.Mientras que el querellante, Francisco José Barbagelata Xavier, adhirió al pedido de condena de la Fiscalía, como también el pedido de inmediata detención.En tanto que la defensa, a cargo de Javier Aiani, solicitó que "la pena, de ningún modo, supere los 15 años de prisión", esgrimió el letrado.María de los Ángeles, mamá de Milton.Al bregar para que "el juez resuelva lo mejor para este juicio", acusó que ya lo hizo "por las garantías del asesino", quien "evidentemente se las tomó bien, porque se fue".La mujer denunció la ausencia del imputado en la audiencia de cesura. "Agradecemos a Dios que todavía no mató a otra antes de irse. Es un asesino, tiene largos antecedentes, pero evidentemente no se tomaron en cuenta en el juicio", reprochó."Después de matar a mi hijo, estuvo un mese en el penal y dos meses con domiciliaria en su casa por el tema de la pandemia. Lo condenaron y se fue a su casa, sin ninguna medida de seguridad", reprendió la mujer al preguntarse: "Cómo iba a estar prófugo, si siempre estuvo libre"."Hoy que no se presentó, espero que la Justicia tome las medidas que debe porque no sabemos si tomará represalias", alertó.