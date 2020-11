Juicio por jurados: Pidieron para el acusado "la declaración en rebeldía"

Este jueves, sin la presencia de Carlos Iván Caminos, se llevó a cabo la audiencia de cesura, en el marco del juicio por jurados que lo declaró culpable por el homicidio agravado de Milton Luna."El juez técnico, decidió que se concluya la audiencia, que se discuta el monto de pena, en virtud del veredicto de culpabilidad que se había dispuesto respecto a Carlos Iván Caminos. En los alegatos de clausura, solicitamos la pena de 24 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de homicidio simple con utilización de arma de fuego", declaró el fiscal Juan Malvasio aSobre que Caminos no estuvo presente, Malvasio dijo que "el juez entendió que no modificaba en nada y que la audiencia se podía realizar. Luego de solicitada la pena,"."Solicitamos que se comunique a Migraciones, Prefectura, Gendarmería y a todas las Policías de la provincia, Interpol y que nos autoricen a divulgar por todas las redes sociales, una fotografía con la cara y físico para que la detención sea lo más rápido posible", detalló.A su vez indicó que "ya está el pedido de detención con comunicación a todos los organismos mencionados, para la inmediata aprehensión y cumplimiento en la Unidad Penal, una vez que el juez, en cinco días, disponga la pena a cumplir".En tanto, el fiscal Brugo, dijo que "esperamos que el juez imponga la pena de 24 años y que lo detenga rápidamente, por lo cual pedimos que se difunda la imagen y que cualquier información que la sociedad tenga sobre su paradero que la comunique"."Caminos nunca entorpeció el proceso, ni hubo amenazas a testigos y no había riesgos procesales, no se iba a fugar ni complicar la prueba, entonces no había motivos formales para pedir la prisión preventiva", culminó Brugo