Juicio por jurados: Sin la presencia del acusado, pidieron una pena de 24 años

, se realizó la audiencia de cesura en el marco del juicio por jurados que lo declaró culpable por el homicidio agravado de Milton Luna, el joven de 25 años que murió de un disparo en la cabeza en Paraná, el 25 de abril de 2020.La audiencia fue presidida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Virgala; en tanto que el Ministerio Público Fiscal estuvo representando por los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio.También asistieron el querellante particular Francisco José Barbagelata Xavier y el abogado defensor Javier Aiani, en representación del imputado Caminos quien no tiene obligación de asistir a la audiencia, según así lo dispone el artículo 91 inciso b) de la Ley 10746.Durante la audiencia,, por el homicidio de Milton Luna. Para justificar dicha solicitud, los fiscales mencionaron que concretó el hecho en "un lugar descampado, utilizó un arma de guerra y efectuó dos disparos, uno de los cuales, fue en la cabeza", señaló el fiscal Santiago Brugo.Por otra parte, atento a la, que ya había sido notificado, el fiscal pidió que "se lo declare rebelde y se disponga su inmediata detención donde sea hallado", dijo y agregó: "Pedimos la captura nacional e internacional de Caminos y que se libre oficio a Migraciones, a las fuerzas nacionales y provinciales, y a Interpol".Asimismo, la Fiscalía pidió que seEn tanto, el querellante, Francisco José Barbagelata Xavier, adhirió al pedido de condena de la Fiscalía, como también el pedido de inmediata detención. Al respecto, solicitó que "se tenga en cuenta", resaltó.Por su parte, el defensor Javier Aiani, en su alegato, solicitó que "la pena, de ningún modo, supere los 15 años de prisión", esgrimió el letrado.Respecto a la ausencia de Caminos en la audiencia, su abogado defensor había dicho aque, "a criterio de la defensa, sí tiene que venir, por las características del sistema de defensa, el derecho adversarial de inmediatez que debe tener y las garantías que deben cumplir esta audiencia en particular sí debe concurrir".Previo al ingreso a la sala, Aiani comentó que Caminos estaba notificado para presentarse a las 9 y reveló que no tuvo contacto con él "desde el día posterior al que se dictó la sentencia del juicio por jurado".En el inicio de la audiencia, el juez Pablo Vírgala, aclaró que si bien la Ley de Juicio por Jurados, no contempla la presencia del imputado en las audiencias,, para dar cuenta de su derecho de defensa, tanto en las audiencias de juicio como en la de cesura.Además, mencionó que a su criterio,