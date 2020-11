Quiso ingresar a Concordia con un auto robado y en estado de ebriedad

En la mañana del miércoles, un automovilista intentó ingresar a la ciudad de Concordia por el acceso de la ruta 22, pero quedó detenido y el vehículo secuestrado porque no portaba documentación del auto que además no tenía las patentes colocadas. El joven que conducía estaba alcoholizado, tendría 19 años, con problemas psiquiátricos y antecedentes por el robo de motocicletas. Se desplazaba en un VW Gol que tenía pedido de secuestro porque había sido robado en la ciudad de Federación.



Según datos aportados por las autoridades intervinientes, el detenido se identificó como dueño de la unidad manifestando que "ese era su auto y que se lo habían robado alrededor de las 5 de la madrugada de la puerta de su casa en Federación", aclarando además que "el mismo no tenía dominio colocado porque estaba en trámite", y que el dominio era "FTB 749".



Sobre el procedimiento, el inspector de Tránsito Sergio Leites, explicó a diario El Sol que "cuando se le solicitó al conductor que se detuviera, no estaba el personal policial y por eso solo se le retuvo el vehículo porque el mismo no portaba ninguna documentación identificatoria del automotor. Además, se le labró un acta porque le dio 0,6 de alcohol en sangre".



Del mismo modo, Leites agregó que: "al joven se lo vio muy tranquilo, incluso tomó su mochila y se fue caminando por la ruta y se detuvo a tomar un café en la estación de servicio que está frente al control", acotando que "posteriormente fue detenido por los efectivos policiales".