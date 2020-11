Allanaron estudio contable que facturaba con el CUIT de la vicepresidenta

Dos unidades de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal concretaron, durante la mañana de este miércoles, un allanamiento y requisa en un estudio contable de Paraná al 200, casi Andrade, en Gualeguaychú.Según precisó el juez Federal, Hernán Viri, este procedimiento está unido "a una causa por facturación con el CUIT de la vicepresidente Cristina Fernández. Se vincula a otro allanamiento que se realizó en agosto sobre otro estudio contable"."En su momento, dispuse aquel allanamiento y, actualmente, por tareas investigativas que se realizaron obtuvimos que desde el estudio contable que se allanó también se habrían emitido facturas a nombre de la actual vicepresidente de la Nación y que, en principio, no le corresponderían", explicó Viri.Si bien el resultado fehaciente vendrá luego de la verificación de los elementos secuestrados, el juez Federal adelantó que "esperamos secuestrar documentación relacionada al hecho, ya sea en soporte digital o papel", supo R2820.Hernán Viri aseguró que, "cuando surgió este nuevo suceso, nos abocamos a determinar desde dónde se había emitido esta nueva facturación aparentemente apócrifa. Una vez concluido el allanamiento veremos si se convoca a prestar declaración indagatoria tanto a los responsables del anterior estudio contable como también el actual estudio por estos nuevos hechos y se resolverá la situación procesal de los investigados"."Si uno carga una factura a nombre de alguien diferente de quién está haciendo la compra está cometiendo un delito porque así está previsto en la Ley Penal Tributaria. Por ahora, solo encontramos que esta maniobra se hizo con los datos de la vicepresidente, no con el ex presidente ni con ningún otra persona", aclaró el magistrado Federal.