Buscan a una joven que se ausentó de su vivienda el pasado lunes

Johanna Acosta se ausentó de su vivienda en barrio La Floresta el pasado lunes y su madre, Sandra Rodríguez, la busca desesperadamente y pide datos a quien sepa dónde puede estar su hija.



El último contacto que tuve fue el lunes por la tarde. Yo me iba a trabajar y le pedí si podía venir a cuidar los chicos porque estaba en la casa de una amiga; me dijo si mami ya voy, pero nunca llegó.



A partir de ese momento, Sandra perdió el contacto con Johanna. Le mandó mensajes al Facebook pero no se ha conectado más.



Ante esta situación, la mujer publicó una foto de su hija en las redes sociales "y me llamaron diciendo que la han visto por todos lados pero no tengo la certeza de dónde puede estar. Lo último que se es que estuvo en el Lomas". También radicó la denuncia en la policía y la fuerza también la está buscando.



Rodríguez dio cuenta que su hija "tuvo violencia de género" con una ex pareja, incluso tenía en su celular el botón de pánico y en una oportunidad, dejó el celular en la vivienda y se fue con el sujeto quien tenía una restricción. En ese momento, la policía intervino y logró sacar a la joven de la casa.



Con este antecedente y tras la desaparición de su hija, Rodríguez pidió a la policía que contacten al hombre ya que sospecha "que hayan vuelto", pero hasta el momento "no lo han encontrado".



Finalmente, la mujer pidió a quien sepa algo que llame a la policía y dirigiéndose a su hija le solicitó encarecidamente "que vuelva o que me diga que está bien". Elonce.com