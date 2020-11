Peluquero acusado de abusos está libre en Paraná pero con medidas restrictivas

Policiales Detuvieron a reconocido peluquero de Paraná acusado de supuesto acoso y abuso

El peluquero está libre y acumula dos causas

"Eso se llama abuso, que acá y en la China"

Paraná El relato de la joven que denunció por presunto acoso y abuso a un peluquero

, por una allegada en Rosario y por una clienta en Paraná, respectivamente.Fuentes tribunalicias precisaron acómo avanzan las causas contra el sujeto al que una joven denunció por haberles hecho masajes sin su consentimiento. De acuerdo con el relato, el mismo le desprendió el corpiño, le bajó la pollera y le tocó la cola. Una vez que trascendió la denuncia en Paraná, este hombre viajó a Rosario, donde una persona muy allegada también lo acusó por el presunto mismo delito.De acuerdo a los datos a los que accedióAsimismo, no puede mantener contacto directo con las denunciantes, ni allegados a ellas.La acusación fue radicada por una joven por el supuesto delito de "abuso y acoso", por lo cual actúa la Fiscalía de Género. De acuerdo con el relato de lo ocurrido en el local de Paraná, el acusado le habría realizado masajes sin su consentimiento a una joven. Ella dio cuenta de que el mismo le masajeó la espalda, le desprendió el corpiño, le bajó la pollera y le tocó la cola.El hombre, tras ser notificado por la denuncia radicada en Paraná, viajó a la ciudad del sur santafesino, donde tendría allegados. Anoticiados de la acusación que pesaba sobre el mismo, una persona muy cercana a él, también lo acusó ante la Justicia del presunto mismo delito.Según confirmaron las fuentes consultadas,Además, resta determinar cuál será la jurisdicción de la investigación.registró en imágenes que, tras conocerse la primera denuncia contra el peluquero, el local fue escrachado con grafitis en los que podía leerse "abusador", "pedófilo", "degenerado"."Cuando mi hermana me dijo que sí, que eso se llama abuso, que acá y en la China lo que este tipo hizo fue un abuso, que habían abusado de mí, de mi inocencia, de mi edad (18 años recién cumplidos), de mi confianza enseguida sentí un baldazo de agua helada encima: ese nudo en la garganta era mi cuerpo vulnerable, mi cuerpo solo, con miedo. Esa tensión era miedo. Tenía miedo de que me aten, miedo de que me golpeen, la cabeza siempre te juega peores pasadas. Y si alguien siquiera se da el lujo de reflexionar sobre si realmente fue abuso, quiero que piensen ¿acaso es normal que un peluquero, no un masajista, te lleve a un cuarto aparte, baje tu pollera y desabrocho tu corpiño sin siquiera preguntarte y manosee todo tu cuerpo?. Si no fue abuso que alguien me explique qué fue. Y si la ley no está de mi lado ¿Por qué en la entrada de los boliches no te puede revisar un policía hombre?. Me manosearon, un hombre de aproximadamente 40 años", señaló la clienta del peluquero que había utilizado las redes sociales para denunciar experiencia.